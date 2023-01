Corpo de homem é encontrado no Poço da Jaqueira em Ilhabela

Vítima teria se afogado no local e, mesmo com manobras de ressuscitação cardiopulmonar, faleceu. O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo (29), no Poço da Jaqueira, em Ilhabela. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha aproximadamente 58 anos.

Os bombeiros informaram que foram acionados por banhistas por volta das 11h40 para atendimento de vítima de afogamento. Ao chegar ao local, encontraram o homem ainda submerso.

Ele foi retirado pelas guarnições dos bombeiros em parada cardiorrespiratória. Foi conduzido ao Pronto Socorro Municipal sendo realizada manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Entretanto, homem já estava em óbito.

Vittorio Rienzo