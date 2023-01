Corpo de homem é encontrado no Rio São Francisco no município de Propriá

Segundo bombeiros, ele estava desaparecido desde o último domingo. Rio São Francisco.

O corpo de um morador do município de Amparo de São Francisco, que desapareceu após entrar no Rio São Francisco, foi encontrado por populares no município de Propriá. A informação foi confirmada, nesta terça-feira (31), pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela havia desaparecido no último domingo. O corpo foi encontrado nesta segunda-feira nas imediações da prainha de Propriá.

Ainda segundo os Bombeiros, com este óbito sobe para seis o número de afogamentos somente em janeiro.

