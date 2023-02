Corpo de homem morto a tiros é encontrado coberto por lençol no litoral de SP

Caso ocorreu na noite de segunda-feira (6), no bairro Esplanada dos Barreiros, em São Vicente (SP). Corpo de homem de 32 anos baleado é encontrado coberto por lençol, no bairro Esplanada dos Barreiros, em São Vicente

Um homem de 32 anos foi morto a tiros e encontrado coberto por um lençol, na noite de segunda-feira (6), no bairro Esplanada dos Barreiros, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado como homicídio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Doutor Polydoro de Oliveira Bittencourt.

No local, os policiais encontraram o corpo da vítima coberto por um lençol. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima encaminhada ao hospital, onde foi constatada a morte. A perícia foi acionada e apreendeu estojos de munição e projéteis.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), que o Samu foi acionado para atendimento da ocorrência no Parque Bitaru.

Ao chegar no local, o Samu socorreu a vítima com ferimentos de arma de fogo, que foi levada ao Hospital Municipal (Crei), onde foi constatado o óbito.

