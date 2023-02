Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado boiando no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda

Segundo a família, Lucas Martins da Mota, de 27 anos, não era visto desde terça-feira. Lucas Martins, de 27 anos, estava desaparecido deste terça-feira

O corpo de um homem foi encontrado boiando na manhã deste sábado (18) no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda (RJ). A vítima, que foi reconhecida por familiares, é Lucas Martins da Mota, de 27 anos.

O rapaz era morador do bairro Água Limpa e vinha sendo procurado pela família desde terça-feira (14). Segundo os familiares, ele saiu de casa depois do almoço e desde então, não foi mais visto.

O desaparecimento foi registrado na delegacia de Volta Redonda, que vinha investigando o caso. Preocupados com o sumiço repentino, os parentes chegaram a fazer um apelo nas redes sociais em busca de informações sobre seu paradeiro.

O corpo foi retirado da água e, em seguida, levado para o Instituto Médico Legal (IML). O local passou por uma perícia para ajudar a Polícia Civil a entender as circunstâncias da morte.

Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de Volta Redonda, que fica responsável pela apuração do caso.

