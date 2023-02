Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado dentro de lago em Barra Mansa

Flávio Brito de Souza, de 37 anos, foi achado na altura do distrito de Floriano. Corpo foi retirado da água por um mergulhador dos bombeiros. Flávio Brito, 37 anos, estava desaparecido desde 16 de janeiro

Arquivo pessoal

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um lago na tarde desta quinta-feira (9) em Barra Mansa (RJ). A vítima, que foi reconhecida por familiares, é Flávio Brito de Souza, de 37 anos.

Ele foi achado por um mergulhador do Corpo de Bombeiros na altura da Estrada Virgílio Vilella, no distrito de Floriano.

Flávio era morador de Resende (RJ) e vinha sendo procurado pela família desde 16 de janeiro. Os parentes chegaram a fazer um boletim de ocorrência pelo desaparecimento.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da morte.

Vittorio Rienzo