Corpo de idoso é encontrado em avançado estado de decomposição após vizinhos sentirem mau cheiro em casa

Homem de 64 anos estava estendido na sala da casa com as portas destrancadas. Polícia Civil foi ao local com a perícia para verificar se há sinais de violência. Idoso foi encontrado morto dentro de casa em Gurupi

Reprodução

Um idoso de 64 anos foi encontrado morto em uma casa no setor Jardim Madrid, em Gurupi, no sul do estado, na manhã desta quinta-feira (9). Desde a noite anterior os vizinhos do local estavam reclamando do mau cheiro nas redondezas.

A Polícia Militar foi chamada e o imóvel aberto. Ao entrar no local os militares encontraram as portas destrancadas e o corpo estendido na sala em avançado estado de decomposição. O idoso morava sozinho.

A perícia foi chamada e agentes da Polícia Civil também foram ao local para verificar se há indícios de violência. Ainda não há informação do que pode ter causado a morte do idoso.

O corpo foi recolhido e levado para o IML de Gurupi, onde vai passar por exames.

