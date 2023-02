Corpo de idoso é encontrado no Rio Piraí, em Piraí

Corpo estava boiando na altura do bairro Quatro de Abril. Segundo a Polícia Civil, vítima, de 71 anos, estava desaparecida desde sábado. Um idoso, de 71 anos, foi encontrado morto na segunda-feira (13) no Rio Piraí, em Piraí (RJ). O corpo estava boiando na altura da Avenida dos Acadêmicos, no bairro Quatro de Abril.

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava desaparecida desde sábado (11) quando saiu para pescar em um barco.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o chinelo do idoso foi encontrado às margens do rio no sábado. Desde então, ele vinha sendo procurado.

O corpo foi retirado da água e, em seguida, levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda (RJ), cidade vizinha.

A Polícia Civil informou ainda que o barco em que o idoso estava não foi localizado. O caso foi registrado na delegacia de Piraí. Até a publicação desta reportagem, a causa da morte era desconhecida.

