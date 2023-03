Corpo de idoso que morreu pisoteado por boi em Nossa Senhora Aparecida é sepultado

O animal fazia parte do rebanho que o idoso mantinha em uma pequena propriedade. Cortejo fúnebre do aposentado Getúlio de Lima, em Nossa Senhora Aparecida (SE).

Arquivo pessoal

O corpo do aposentado Getúlio de Lima, de 68 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira (31), no cemitério do município de Nossa Senhora Aparecida. Amigos e familiares acompanharam a despedida, marcada por muita tristeza.

O idoso morreu nessa quinta-feira (30), após receber coices de um boi que fazia parte de sua criação, em uma pequena propriedade em Nossa Senhora Aparecida. A animal pisoteou o tórax do idoso.

Ele chegou a pedir socorro e foi levado para o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória. Diante da gravidade, foi transferido de helicóptero para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju. Apesar de todas as tentativas de salvamento, ele não resistiu. Ele deixou viúva e três filhos.

