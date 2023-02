Corpo de indígena que saiu para pescar e desapareceu é resgatado no rio Sono

Elson Srôzdazê Xerente saiu para pescar no dia 1º de fevereiro e não foi mais visto. O corpo foi localizado pelo irmão e o sogro da vítima; os bombeiros foram ao local para fazer a remoção. Corpo de indígena foi localizado no rio Sono

Os Bombeiros resgataram, neste sábado (4), o corpo do indígena Elson Srôzdazê Xerente, que saiu para pescar no rio Sono e desapareceu. A vítima morava na aldeia Brejão, a 70 km de Tocantínia, e entrou dentro da água no dia 1º de fevereiro. Desde então, a família realizava buscas na tentativa de encontrá-lo.

Segundo os Bombeiros, os familiares da vítima iniciaram as buscas na última quinta-feira, dia 2. No dia seguinte, a equipe da Funai acionou o Corpo de Bombeiros.

A equipe chegou à região na sexta-feira à tarde. Na aldeia Rio Sono, os bombeiros foram orientados pelos indígenas a não seguirem viagem por terra devido às fortes chuvas. Também era inviável seguirem de barco, por 23 quilômetros, até a aldeia Brejão.

Segundo os militares, ficou estabelecido que os trabalhos iniciariam na manhã de sábado (4). No entanto, na noite de sexta, um indígena foi até a aldeia Rio Sono para informar que o corpo havia sido encontrado pelo irmão e o sogro da vítima.

O corpo foi localizado boiando no meio do rio entre a aldeia Rio Sono e a aldeia Brejão. Devido à dificuldade de navegação, os familiares decidiram deixar o corpo amarrado em uma árvore na margem do rio. No dia seguinte, eles buscariam apoio para a remoção.

Na manhã de sábado, a equipe se deslocou até o local, juntamente com o sogro da vítima. Depois de percorrerem 13 km, eles resgataram o corpo.

