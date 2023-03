Corpo de jornalista e ex-apresentadora de telejornal é enterrado em cemitério de Palmas

Pioneira do jornalismo tocantinense, Maria Eloísa de Almeida, de 69 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (27), em decorrência de um câncer. Despedida da jornalista aconteceu nesta segunda-feira (27), em Palmas

Cintia Ribeiro Portilho/TV Anhanguera

O corpo da jornalista Maria Eloísa de Almeida, de 69 anos, foi enterrado no fim da tarde desta segunda-feira (27), no cemitério municipal Jardim da Paz, em Palmas. Um cortejo formado por familiares e amigos acompanhou o carro fúnebre após o velório, realizado na Igreja Santa Luzia, na antiga quadra da 207 Sul.

A jornalista estava internada em um hospital particular da capital, em tratamento contra um câncer. Mas morreu na madrugada desta segunda-feira.

A profissional foi a primeira apresentadora do Bom Dia Tocantins, telejornal da TV Anhanguera, que vai ao ar às 6h e veicula as primeiras informações do dia. Maria Eloísa também foi professora substituta no curso de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Ela descobriu o câncer em 2017 e desde o dia 21 deste mês estava internada para tratar a doença. Maria Eloisa deixa uma filha e uma neta.

Divulgação

Trajetória

A jornalista começou a carreira em Goiânia (GO). Fazendo parte do Grupo Jaime Câmara (GJC) em Goiás, veio para Gurupi, no sul do estado, junto com o marido, José Lindomar de Almeida, também jornalista, no início dos anos 90. Ele morreu em 2012.

Com a função de participar da implantação do telejornalismo da emissora no estado, a profissional foi a primeira editora-chefe e apresentadora do Bom Dia Tocantins.

Em reportagem de comemoração dos 30 anos do BDT, em maio de 2022, Maria Eloísa concedeu uma entrevista para falar sobre o início do telejornal. Como as matérias eram produzidas em Goiás antes da implantação do jornal, ela falou sobre a importância do tocantinense ver nas telinhas as questões regionais.

Familiares, amigos e colegas de profissão lamentaram a morte de Maria Eloisa e se despediram da profissional nesta segunda-feira.

Jornalista pioneira no Tocantins morre durante tratamento contra câncer

Ufficio Stampa