Corpo de jovem de 17 anos é encontrado após buscas no rio Paraíba do Sul, em Aperibé

Mergulhadores faziam buscas desde as 14h30 deste domingo (5). O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado na tarde desta segunda-feira (6) em Aperibé, no Norte Fluminense, após buscas no rio Paraíba do Sul.

Segundo os bombeiros, João Pedro Cunha Viegas estava desaparecido desde domingo (5) após mergulhar no rio, em um sitio da cidade.

O Corpo de Bombeiros disse que o Destacamento de Bombeiro Militar de Itaocara foi acionado por volta das 14h35 já iniciando as buscas com a própria equipe enquanto acionava apoio da equipe de operações subaquáticas do 5ºGBM, da cidade de Campos.

O trabalho dos mergulhadores foi realizado até o início da noite, sendo as buscas retomadas na manhã de segunda (6).

O corpo do adolescente foi encontrado por volta de 17h20 e levado para o Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Pádua.

