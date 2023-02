Corpo de jovem desaparecido é encontrado em prainha do Rio Tietê

Wellington Aparecido, de 19 anos, morador de Igaraçu do Tietê (SP), estava desaparecido desde o dia 30 de janeiro. Família da vítima reconheceu o corpo após ser retirado do Rio Tietê

Arquivo Pessoal

O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado na prainha de Itapuí (SP), no Rio Tietê, na tarde desta segunda-feira (6).

Wellington Aparecido, morador de Igaraçu do Tietê (SP), estava desaparecido desde o dia 30 de janeiro. A família esteve no local e reconheceu a vítima.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem havia desaparecido depois de entrar no rio Tietê para nadar, a cerca de um quilômetro de onde foi encontrado, onde, possivelmente, se afogou.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para apurar a causa da morte. A polícia investiga o caso.

Wellington Aparecido, de 19 anos, foi encontrado na prainha de Itapuí (SP), no Rio Tietê.

Facebook/Reprodução

