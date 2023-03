Corpo de maranhense morta após explosão de panela de pressão em Mogi Guaçu (SP) é sepultado em São Luís

Acidente ocorreu em uma churrascaria, na noite de quinta-feira (9). Alminda Maria tinha 36 anos e morou por muito tempo na comunidade Alegria Maracanã. A cozinheira maranhense Alminda Maria Teixeira da Costa Neta, que morreu após a explosão de uma panela de pressão em uma churrascaria em Mogi Guaçu (SP)

Chegou em São Luís, na madrugada deste domingo (12), o corpo da maranhense Alminda Maria Teixeira da Costa Neta, de 36 anos, que morreu após uma panela de pressão explodir em uma churrascaria de Mogi Guaçu (SP).

O caso ocorreu na noite de quinta-feira (9). Segundo a funerária responsável pelo corpo, o traslado ocorreu às 23h de sábado (11), em viagem de avião, e chegou em São Luís, onde ocorre o velório. O sepultamento acontece no final da tarde deste domingo (12).

Na capital maranhense, Alminda morou por muito tempo na comunidade Alegria Maracanã, na Zona Rural. Ela deixa dois filhos.

A cozinheira Alminda Maria Teixeira da Costa Neta, que morreu após a explosão de uma panela de pressão em uma churrascaria em Mogi Guaçu (SP)

Em São Paulo, Alminda trabalhou em um restaurante de Vinhedo (SP) e depois se mudou para Mogi Guaçu, onde estava morando nos fundos da Churrascaria Chimarrão. No local há alojamentos que ela dividia com outros funcionários.

Na churrascaria, a maranhense trabalhava como cozinheira e estava no primeiro dia de trabalho quando a explosão da panela de pressão resultou em um ferimento na cabeça e ela morreu na hora. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia Seccional de Mogi Guaçu.

Câmeras do circuito interno de segurança mostraram o momento da explosão e a mulher sendo arremessada contra uma bancada com a força do estouro (veja no vídeo abaixo).

Câmeras de segurança flagram explosão de panela que matou cozinheira em Mogi Guaçu

Outra funcionária da cozinha relatou para a Polícia Militar (PM) que utilizava a panela minutos antes do acidente. Ela afirmou que desligou a boca do fogão depois da panela pegar pressão e continuou o trabalho. Pouco depois, houve a explosão.

A Guarda foi acionada para atender a ocorrência, mas, quando chegou ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado que ela tinha morrido.

Momento da explosão em churrascaria de Mogi Guaçu (SP)

O g1 perguntou, ao dono do restaurante sobre a documentação e as instalações de segurança do estabelecimento, e ele afirmou que estão em dia.

Vittorio Ferla