Corpo de menino assassinado em tiroteio aguarda no IML providências para velório e enterro

Carlos André Costa Soares foi morto com um tiro no pescoço dentro de uma casa do Jardim Aureny I. Duas vítimas ainda estão internadas. Menino de 4 anos é assassinado a tiros

Até a tarde desta sexta-feira (31), o corpo do menino Carlos André Costa Soares, de 4 anos, morto a tiros dentro de uma casa na região sul de Palmas, ainda estava no IML de Palmas aguardando providências da família para velório e enterro. A Secretaria de Segurança Pública informou que o corpo foi liberado às 8h.

Uma menina de 7 anos, irmã de Carlos André, um homem de 22 anos e um adolescente de 17 também foram baleados e levados para o Hospital Geral de Palmas (HGP) na tarde de quinta-feira (30). A menina já recebeu alta médica.

Um dia após o crime, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) não deu detalhes sobre o quadro das duas vítimas, mas informou que eles seguem internados sob os cuidados da equipe multiprofissional do hospital.

Detidos liberados

Três homens, que teriam sido apontados por uma das vítimas, foram detidos logo após o crime, em um residencial também localizado na região sul de Palmas. Após prestarem depoimento, eles foram liberados.

A Polícia Civil informou que eles não teriam envolvimento com o caso. Até o fim da tarde desta sexta-feira (31) ninguém foi preso.

Uma criança morre e outra fica ferida em tiroteio no Aureny I

O crime

De acordo com a perícia, a bala que matou o menino atravessou o pescoço. Havia muito sangue dentro da casa. Pelas marcas, as informações preliminares apontam que a criança pode ter corrido entre os cômodos depois de baleada. O corpo estava em um dos quartos.

O caso está sendo investigado pela 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas (DHPP).

Corpo da criança estava dentro de um dos quartos, informou a Polícia Civil

