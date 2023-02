Corpo de morador de rua é encontrado em represa de Tambaú

Instituto de Criminalística não encontrou sinais de violência. Corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista. Corpo de homem foi encontrado em represa de Tambaú

Reprodução redes sociais

O corpo de um morador em situação de rua apareceu boiando em uma represa ao lado da avenida José Gatto, no centro de Tambaú (SP), na manhã desta sexta-feira (10).

Segundo a Polícia Civil, a vítima é Pedro Valdeci Gomes, de 65 anos.

Agentes do Instituto de Criminalística de São João da Boa Vista foi até o local e fizeram a perícia. Segundo a polícia, a princípio não foram encontrados sinais de violência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista.

