Corpo de mototaxista assassinado a tiros após emboscada é velado em Araguaína

Velório é realizado na Cooperativa de Mototaxistas da cidade. Suspeitos teriam armado emboscada após ouvir vítima dizer que tinha dinheiro no banco. Corpo de mototaxista é velado em Araguaína

Claudemir Macedo/TV Anhanguera

O corpo do mototaxista Roniel dos Santos Bezerra, de 36 anos, assassinado após emboscada, está sendo velado nesta sexta-feira (31), em Araguaína. Parentes, amigos e colegas de trabalho dão o último adeus, na Cooperativa de Mototaxistas da cidade. O enterro deve ocorrer nesta tarde.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Dois envolvidos no assassinato foram presos pela Polícia Militar em Araguaína, na noite desta quinta-feira (30) e o terceiro está sendo procurado. A emboscada foi planejada após um deles ouvir o mototaxista dizer que tinha uma quantia considerável de dinheiro no banco.

Um dos criminosos foi capturado pela população, espancado e deixado na frente da cooperativa dos mototaxistas. Ambos confessaram o crime para a PM.

Roniel dos Santos foi morto na tarde desta quinta-feira (30). O corpo dele foi encontrado no setor Morada do Sol II com marcas de tiro. A moto dele tinha sido roubada, mas foi encontrada horas depois no setor Presidente Lula.

LEIA TAMBÉM

Suspeitos de matar mototaxista teriam armado emboscada após ouvir vítima dizer que tinha dinheiro no banco

Criança de 4 anos é assassinada a tiros e outras três pessoas ficam feridas após serem baleadas

Homem com 26 passagens pela polícia é encontrado morto em estrada rural

Os suspeitos presos, um homem de 23 anos e outro de 24 anos, foram levados para a central de flagrantes e a polícia segue procurando por um terceiro envolvido. Os nomes não foram divulgados.

O crime

Mototaxista é assassinado em Araguaína

Reprodução/Redes sociais

Segundo a Polícia Militar, os dois presos confessaram participação e alegaram que o terceiro envolvido foi o responsável por articular o plano.

A versão contada por eles é de que esse terceiro suspeito morava próximo à casa de Roniel e teria ouvido a vítima dizer que possuía uma quantia de dinheiro considerável em sua conta bancária.

O grupo então fez uma ligação simulando o chamado para uma corrida de mototáxi para atrair a vítima até o setor Setor Morada do Sol II. Depois, renderam o mototaxista e tentaram obrigar que fizesse transferências via pix. Só que Roniel teria se negado e entrou em luta corporal com os criminosos.

Durante a briga o mototaxista foi atingido por um tiro no lado esquerdo do peito e morreu no local. Na sequência, os três roubaram a carteira dele com cerca de R$ 3 mil, a motocicleta e depois fugiram em direção ao Setor Presidente Lula, onde o veículo foi localizado.

O disparo que matou o mototaxista supostamente foi realizado pelo suspeito de 24 anos.

Mototaxistas em velório de colega assassinado

Claudemir Macedo/TV Anhanguera

As prisões

Os dois suspeitos, de 23 e 24 anos, foram presos durante a noite desta quinta-feira (30) em diferentes bairros da cidade. A PM disse que após a remoção do corpo pelo IML as viaturas começaram a fazer buscas e fizeram um bloqueio no Setor Presidente Lula, onde a moto estava.

De acordo com a PM, um carro branco passou pelo bloqueio em alta velocidade próximo de um setor de chácaras. A perseguição levou os militares até uma casa no bairro São João, onde o suspeito de 23 anos foi preso. Logo ele confessou ter participado do crime.

Momentos depois a polícia foi informada que o segundo suspeito, de 24 anos, foi rendido por populares e abandonado com lesões corporais no Setor Coimbra, em frente a associação dos mototaxistas.

O suspeito foi atendido pelo Samu e levado para o Hospital Regional de Araguaína, onde recebeu cuidados médicos. Após receber alta ele também foi apresentado na delegacia da Polícia Civil.

Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de latrocínio. A PM não encontrou a arma do crime e alguns pertences levados da vítima, mas conseguiu recuperar R$ 1.850 com o suspeito de 23 anos.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano