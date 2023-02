Corpo de mulher é encontrado enterrado em parque municipal de Florianópolis

Polícia Civil suspeita que vítima é uma mulher de 54 anos, moradora do bairro Armação, que estava desaparecida desde setembro de 2022. Corpo de mulher foi encontrado enterrado em Florianópolis

Polícia Civil/ Divulgação

O corpo de uma mulher foi encontrado enterrado no parque municipal da Lagoa do Peri, em Florianópolis, na quinta-feira (9). Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que seja de uma moradora do bairro Armação, desaparecida desde setembro de 2022. Esse é o segundo caso de vítimas achadas enterradas em Santa Catarina nesta semana.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Familiares informaram ao g1 SC, nesta sexta-feira (10), que trata-se de Clarice Paulini, de 54 anos. Conforme o delegado Wanderley Redondo, da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas (DPPD), no entanto, a confirmação ainda depende do resultado de exames.

“Com o material que tem em mãos, até o momento, o odontologista não pôde oficializar que é ela. Por isso, a DPPD vai coletar material biológico dos familiares na segunda”, destacou.

Conforme Redondo, não há boletins de ocorrência contra a vítima.

Mulher é encontrada enterrada sob a própria casa em SC

A DPPD buscava informações sobre a vítima há cinco meses. Nesta semana, durante as diligências, recebeu a informação de que a mulher poderia ter sido morta e enterrada na Lagoa do Peri. Detalhes da investigação não foram repassados.

O corpo da vítima, segundo a Polícia Civil, foi localizado em um matagal, após cinco dias de procura contínua nas redondezas.

O caso foi encaminhado também à Delegacia de Homicídios da Capital, que apura a autoria do assassinado. Suspeitos já foram levantados, mas a polícia não revelou a linha de investigação.

Segundo caso em uma semana

Esse é o segundo caso de vítimas encontradas enterradas em Santa Catarina nesta semana.

Na terça-feira (7), o corpo de Jéssica Rayara, 22 anos, foi achado deibaixo da casa onde morava com a família em Ituporanga. Suspeito de feminicídio, o homem foi preso temporariamente.

Delegado Fernando Padilha Figueiredo, à frente da investigação, disse que as crianças, de 2 e 5 anos, foram achadas sozinhas dentro da residência no dia anterior, após solicitações de vizinhos, e foram encaminhadas a um abrigo. Em seguida, a investigou buscou encontrar a vítima.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado em g1 SC

Mata