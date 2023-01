Corpo de policial aposentado baleado em tentativa de roubo é velado em Bebedouro, SP

Carlos Bordonal tinha 52 anos e foi atingido na cabeça. Cerimônia é realizada no Velório Municipal e enterro está previsto para esta quarta-feira (25). Policial rodoviário aposentado, Carlos Renato Bordonal, estava internado desde o dia 16 de janeiro

O corpo do policial aposentado baleado durante tentativa de roubo em uma distribuidora de bebidas em Bebedouro (SP) é velado desde as 17h30 desta terça-feira (24) no Velório Municipal da cidade.

Carlos Renato Bordonal, de 52 anos, estava intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Barretos (SP) desde 16 de janeiro e teve a morte confirmada nesta terça.

O sepultamento do corpo do policial está previsto para as 10h desta quinta-feira (25) no Cemitério Municipal São João Batista, em Bebedouro.

O crime

Bordonal foi ferido na cabeça por volta das 20h do dia 16, durante a tentativa de roubo enquanto realizava um serviço de segurança particular em uma distribuidora da cidade próximo à Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), no Distrito Industrial.

O aposentado foi encontrado por um amigo também policial. A testemunha havia levado comida para ele e quando chegou, percebeu a presença de quatro pessoas suspeitas, mas não conseguiu identificar por causa da falta de iluminação no local.

Ao ser socorrida, a vítima foi levada para o Hospital Júlia Pinto Caldeira, e na manhã do dia seguinte, encaminhada para a Santa Casa de Barretos.

Investigações

A Polícia Civil de Bebedouro informou nesta terça-feira que segue com as investigações do caso. Um carro suspeito de ter sido usado pelos criminosos foi encontrado horas depois da tentativa de assalto.

Segundo o delegado José Eduardo Vasconcelos, uma das linhas de investigação seria poder ouvir o a vítima. Apesar disso, ele afirma que existem outras possibilidades para prosseguimento dos trabalhos.

“Estamos seguindo algumas linhas de investigação. É evidente que a gente torcia para que o Bordonal pudesse ter sobrevivido, o que também nos auxiliaria muito na expectativa de que ele pudesse até reconhecer algum desses autores”.

