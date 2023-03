Corpo de procurador de Justiça do Tocantins será velado em igreja de Palmas e enterrado em Goiás

O velório acontece na Casa de Maria, no centro da capital. Corpo segue para Santa Helena (GO), onde vai ser enterrado. Procurador de Justiça, José Maria da Silva Júnior

Ronaldo Mitt/MPE

O velório do procurador de Justiça José Maria da Silva Junior, encontrado morto dentro de casa, será realizado na Casa de Maria, igreja católica que fica no centro de Palmas, a partir das 19h desta quinta-feira (9). O corpo fica no local até às 22h e depois segue para Santa Helena, interior de Goiás, onde será enterrado.

José Maria da Silva Júnior, de 57 anos, foi encontrado morto dentro de casa, na manhã desta quinta-feira (9), em Palmas. O procurador ocupou o cargo de corregedor durante um mandato tampão. Atualmente, era titular da 10ª Procuradoria de Justiça e acumulava os cargos de coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente (Caoma) e da Força Tarefa Ambiental do MPE.

Natural de Quixadá (CE), José Maria era graduado em direito pela Universidade Católica de Goiás (UCG) no ano de 1989. Foi um dos pioneiros no Tocantins, ao ingressar no MPE em 1992.

Atuou nas Promotorias de Justiça de Palmeirópolis, Paranã, Dianópolis e, em 1997, se tornou o titular da 25ª Promotoria de Justiça, com atuação na área de meio ambiente, em Palmas. No ano de 2005, concluiu o curso de mestrado em Ciências do Ambiente pela Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Depois de 19 anos de serviços prestados como Promotor de Justiça, José Maria foi empossado como procurador de Justiça, em 2011. Foi pelo critério de merecimento que ele conquistou o posto.

