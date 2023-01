Corpo de professor indígena que estava desaparecido é encontrado boiando em rio dentro de aldeia

Rubens Txuco Kraho não era visto desde sexta-feira (27) e bombeiros realizavam segundo dia de buscas. Professor Rubens Txuco Kraho desapareceu e está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros

Arquivo pessoal

O corpo do professor indígena que tinha desaparecido em uma aldeia em Goiatins, na região norte do estado, foi encontrado nesta segunda-feira (30). Segundo familiares, Rubens Txuco Kraho não era visto desde a última sexta-feira (27). O Corpo de Bombeiros informou que o cadáver foi visto boiando e preso um um galho de árvore.

As buscas eram realizadas desde domingo (29) no Rio Vermelho, na terra indígena Kraolândia, onde o professor tinha sido visto pela última vez.

Familiares disseram que Rubens teria sumido ao atravessar o rio. Segundo indígenas na região, ele estava com um grupo que fez a travessia com uma balsa na noite de sexta (27). Na manhã de sábado (28) moradores perceberam que o homem não tinham retornado com o grupo e não conseguiram mais contato com o professor.

Corpo de professor indígena foi encontrado no Rio Vermelho

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Os indígenas voltaram para o local onde tinham visto Rubens pela última vez e fizeram buscas superficiais, mas ele não foi localizado. No local foi encontrado os chinelos e uma lanterna, que segundo familiares pertenciam a Rubens.

Os bombeiros foram chamados e iniciaram os trabalhos na região neste domingo (29). “Como não encontramos rastros que apontassem que o senhor Rubens adentrou na mata e nem que tenha seguido a trilha que leva até a Aldeia, decidimos fazer uma busca por água, pois o rio ficava a apenas 250 metros do último local onde o senhor Rubens foi visto”, disse a corporação.

As buscas continuam sendo realizadas nesta segunda-feira até o momento da localização. O corpo deve ser levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Corpo de professor indígena foi encontrado no Rio Vermelho

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa