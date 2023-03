Corpo de professora é encontrado carbonizado dentro de porta-malas de veículo em Regente Feijó

Vítima estava com as mãos amarradas com um fio de eletricidade. Suspeito de ter cometido o crime foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (28). Corpo da vítima foi encontrado com as mãos amarradas dentro de veículo carbonizado, em Regente Feijó (SP)

Leonardo Bosisio/g1

O corpo de uma mulher, de 52 anos, foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas de um veículo, na noite noite desta terça-feira (28), em Regente Feijó (SP). Um homem, de 62 anos, foi preso suspeito de ter cometido o crime.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Airton Roberto Guelfi, o automóvel foi encontrado incendiado em meio a uma plantação de soja, na zona rural da cidade conhecida como Pito Acesso.

Durante o trabalho pericial no local, a polícia localizou o corpo de uma mulher no interior do compartimento de carga do carro. A vítima estava totalmente carbonizada e com as mãos amarradas com um fio de eletricidade, usado para auxiliar veículos.

Através das placas do automóvel, constatou-se que a proprietária era moradora de Regente Feijó e atuava como professora em uma escola da cidade. Em contato com os familiares da suposta vítima, um suspeito de ter cometido o crime foi identificado. Ele também é morador do município e mudou-se recentemente.

A equipe deslocou-se até a casa do suspeito, que informou versão contraditória à Polícia Militar e Civil. Além disso, ele possuía uma queimadura recente em um dos antebraços.

O homem, de 62 anos, foi conduzido a delegacia e, durante interrogatório, confessou indiretamente a autoria do crime.

De acordo com a família da vítima e o suspeito, os dois estavam se conhecendo.

Ele foi preso em flagrante e indiciado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O suspeito foi conduzido a Presidente Prudente (SP), onde aguardará audiência de custódia.

Ainda conforme o delegado, a equipe encontrou uma decisão judicial recente de medida protetiva imposta contra ele por violência doméstica contra outra mulher, na cidade de São Paulo.

As circunstâncias do crime estão sendo apuradas.

Vinicius Alonso/TV Fronteira

Vinicius Alonso/TV Fronteira

Polícia Civil

