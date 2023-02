corpo-de-sergipana-morta-durante-temporal-no-litoral-norte-de-sp-chega-a-aracaju

Fabiane morava há 18 anos em São Sebastião e trabalhava na prefeitura da cidade. Corpo de sergipana morta em tempestade no Litoral de SP chega a Aracaju

Gabriel Cruz

Chegou ao Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, no fim da manhã desta quarta-feira (22), o corpo da sergipana Fabiane Freitas de Sá, de 41 anos, que morreu durante as fortes chuvas na cidade de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. De acordo com familiares, o corpo foi encontrado sob escombros da casa onde ela residia.

O corpo seguiu para o Povoado Santa Rita, em Nossa Senhora da Glória, cidade do sertão sergipano em que Fabiane foi criada para ser velado na tarde desta quarta. O sepultamento está previsto para às 8h da quinta (23), no cemitério do município.

Tragédia do Litoral Norte: veja a cobertura em tempo real

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), fez um comunicado em suas redes sociais prestando solidariedade aos familiares e colocando a estrutura da Secretaria de Segurança do estado à disposição da família para auxiliar o translado do corpo.

Fabiane morava há 18 anos em São Paulo, era psicóloga, e coordenava o Programa Criança Feliz na prefeitura da cidade. Ela estava sozinha em casa no momento da tragédia.

As chuvas que caíram no Litoral de SP foram as maiores registradas em 24 horas na história do país, e deixaram 48 mortos, até o momento, além de 60 desaparecidos. Foi decretado estado de calamidade em 6 cidades e luto oficial de 3 dias.

Mais de 2 mil moradias foram construídas em áreas de risco em São Sebastião, diz relatório

Vito Califano