Corpo de sertanejo atropelado por motorista embriagado em rodovia é enterrado em Ribeirão Preto, SP

Matheus, que fazia dupla com Zé Henrique, e o sogro dele foram atingidos por um carro desgovernado no acostamento da rodovia Dom Pedro I em Valinhos, SP. Cantor tinha 43 anos. Luiz Carlos da Penha, o Matheus da dupla com Zé Henrique, morreu em acidente em Valinhos, SP

O corpo do cantor sertanejo Luiz Carlos da Penha, o Matheus, que fazia dupla com Zé Henrique, foi enterrado na tarde desta quinta-feira (30) no Cemitério Bom Pastor em Ribeirão Preto (SP). O músico e o sogro foram atropelados por um motorista embriagado na região de Campinas (SP) na quarta-feira (29).

Família, amigos e músicos compareceram ao Memorial Novo Mundo para se despedir do cantor. O velório começou às 8h desta quinta.

Matheus tinha 43 anos e estava se consolidando no mercado sertanejo. Ele trabalhava no lançamento de um DVD, gravado em fevereiro em um bairro da Zona Sul de Ribeirão Preto.

O músico Nivaldo Ramos Peixe, o Jean, foi o primeiro cantor a fazer dupla com Matheus. Na época, os nomes artísticos da dupla eram Jean e Jauê. Os dois já passaram por diversas formações desde então, mas a perda do amigo ainda é enorme.

“Ver essa fatalidade a gente fica muito triste. Eu mesmo não tenho nem palavras”, lamenta. “Um cara extremamente inteligente, corria atrás dos seus objetivos. Fui parceiro há muito tempo com ele, a gente sempre lutou junto, mas eu via algo a mais nele que era a persistência”, diz Peixe.

Motorista alcoolizado invade acostamento, atropela e mata sertanejo em Valinhos, SP

Tragédia

Matheus e o sogro, Marcos William Ribera Vasque, de 61 anos, morreram após serem atingidos por um carro no acostamento da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Valinhos (SP). O acidente aconteceu na altura do km 125, por volta de 1h40 de quarta-feira.

O sertanejo, os sogros, a esposa e uma amiga viajavam para o Rio de Janeiro, onde a mulher de Matheus tiraria o visto para os EUA. Como a viagem era longa, Vasque parou o carro no acostamento para fazer a troca de direção com o genro.

No momento da troca, os dois foram atropelados por um motorista que também atingiu o carro da família. Matheus morreu na hora. O sogro foi socorrido em estado grave, mas não resistiu. O corpo do idoso será cremado.

O motorista que causou o atropelamento é Homero Mohayer Neto, de 36 anos. O teste do bafômetro constatou 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele foi algemado por causa do risco de fuga, segundo a polícia.

Neto foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a embriaguez e depois foi preso na cadeia do 2º Distrito Policial de Campinas.

Homero Mohayer Neto foi preso em flagrante pelo acidente que matou o sertanejo Matheus em Valinhos, SP ribeirão preto

