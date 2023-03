Corpo de sertanejo que morreu atropelado em rodovia vai ser enterrado em Ribeirão Preto, SP

Matheus, da dupla com Zé Henrique, foi atingido pelo carro de um motorista embriagado, diz polícia. Ele havia parado para revezar a direção do veículo com o sogro, que também foi atingido e não resistiu. Luiz Carlos da Penha, o Matheus da dupla com Zé Henrique, morreu em acidente em Valinhos, SP

Vai ser enterrado em Ribeirão Preto (SP) o corpo do sertanejo Luiz Carlos da Penha, o Matheus, que morreu atropelado na madrugada desta quarta-feira (29) em Valinhos (SP). O sogro dele, que o acompanhava na viagem, também morreu no acidente.

Matheus fazia dupla com Zé Henrique. Na madrugada desta quarta, ele viajava de carro com o sogro, Marcos William Ribera Vasque, de 61 anos, a sogra, a esposa e uma amiga para o Rio de Janeiro, onde iam tirar passaporte.

O atropelamento ocorreu por volta de 1h40 no km 125 da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Valinhos. Matheus e Marcos William decidiram parar o Honda Fit no acostamento para se revezarem na direção.

Segundo o boletim de ocorrência, quando saíram do carro, foram atingidos por um Volkswagen Virtus desgovernado, que ainda bateu no veículo deles.

Matheus morreu na hora. O sogro foi socorrido em estado grave, mas não resistiu.

Nota de pesar nas redes sociais da dupla Zé Henrique e Matheus Ribeirão Preto

De acordo com o boletim de ocorrência, o teste de bafômetro do motorista do Virtus, de 36 anos, constatou 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele foi algemado por causa do risco de fuga, segundo a polícia.

O homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames para confirmar o estado de embriaguez. Em seguida, foi preso e levado à cadeia do 2º Distrito Policial de Campinas (SP).

Os corpos de Matheus e Marcos William devem ser transportados até Ribeirão Preto assim que os corpos forem liberados do IML.

Uma nota de pesar foi publicada no perfil oficial da dupla Zé Henrique & Matheus nas redes sociais.

“É com o mais profundo pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Matheus. Neste momento difícil e de dor, manifestamos os mais profundos sentimentos de pesar. Matheus deixa filhos e esposa. Descanse em paz!”

