Corpo de turista é encontrado perto de cachoeira na região do Jalapão

O corpo foi achado por voluntários que ajudavam os Bombeiros nas buscas. Edson Massayuki Iwanaga desapareceu na tarde desta quinta-feira (2), enquanto turistas lanchavam perto de cachoeira. Cachoeira Rio Soninho fica na região do Jalapão

Google Maps/Reprodução

O corpo do turista Edson Massayuki Iwanaga, desaparecido desde a tarde desta quinta-feira (2), foi encontrado perto de uma das cachoeiras do rio Soninho, em Ponte Alta do Tocantins, região do Jalapão. As buscas começaram na manhã desta sexta-feira (3). Momentos depois, voluntários, que ajudavam os Bombeiros nos trabalhos, acharam a vítima, sem vida.

Compartilhe no Whatsapp

Compartilhe no Telegram

O corpo foi localizado a uma distância de 700m da cachoeira, boiando e preso a uma galha na margem do rio.

De acordo com as informações de testemunhas, alguns turistas faziam um lanche perto da cachoeira, quando perceberam a ausência de Edson. Em seguida, acionaram o Corpo de Bombeiros para ajudar nas buscas.

LEIA MAIS:

Jovem morre afogado na praia do Funil em Miracema do Tocantins

Duas crianças morrem afogadas em rios do Tocantins durante o fim de semana

Homem de 58 anos morre afogado no rio Javaés, no sul do estado

Não há informações sobre o que motivou o desaparecimento e de onde era o turista. A região do Jalapão recebe milhares de turistas durante todo o ano. A região atrai visitantes pelas belezas naturais, o turismo de aventura, as cachoeiras, fervedouros e as dunas do Jalapão.

Ponte Alta do Tocantins, onde foi registrada a morte do turista, é o portal do Jalapão. Lá, os visitantes apreciam o pôr do sol na Pedra Furada e aproveitam as belezas de vários rios. Um deles é o Soninho.

Na queda principal, que tem aproximadamente 30 metros de altura, é impossível nadar, segundo informações. A correnteza que despenca pelas rochas forma sumidouros perigosos e um lago profundo.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

valipomponi