Corpo de vítima de afogamento em praia de Estância é liberado para sepultamento

Segundo a PM, a vítima foi socorrida por populares e um bombeiro civil. Novo prédio do IML de Sergipe

Reprodução TV Sergipe/Arquivo

O corpo de um homem, de 38 anos, natural de São Paulo, vítima de afogamento na região da Praia do Saco, no município de Estância, foi liberado para o sepultamento. A informação foi confirmada, neste domingo (5), pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Polícia Militar, o resgate aconteceu neste sábado e contou com a ajuda de populares e de um bombeiro civil, que prestou os primeiros socorros à vítima, que não resistiu.

De acordo com testemunhas, o homem estava em um veículo quando a maré subiu e ocorreu o afogamento.

