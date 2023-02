Corpo do cantor sertanejo Jefferson Machado é sepultado em Teutônia

Velório foi realizado no Cemitério Municipal da Vila Popular em Teutônia. Músico de 27 anos morreu em acidente na RSC-453, em Estrela. Namorada ficou ferida e está em estado grave. Última postagem de Jefferson Machado nas redes sociais.

O velório do cantor Jefferson Machado foi realizado na tarde desta terça-feira (31), em Teutônia, no Vale do Taquari. O músico de 27 anos morreu em um acidente na RSC-453, em Estrela, na noite de segunda (30). O sepultamento estava marcado para o fim da tarde, no Cemitério Municipal da Vila Popular.

O músico era natural de Estrela e morava na cidade vizinha de Teutônia, a 108 km e Porto Alegre.

O acidente aconteceu durante uma perseguição na entrada de Estrela. O veículo em fuga invadiu a pista contrária e bateu no carro em que estava Jefferson, que morreu no local. A namorada do artista, Maiara Datsch, de 27 anos, também estava no carro, ficou ferida e está internada em estado grave no Hospital Bruno Born.

O motorista da caminhonete, um homem de 24 anos foi preso. Segundo a Policia Civil, o veículo tinha sido roubado em Farroupilha e o suspeito estava foragido da Justiça. Conforme o delegado Humberto Roehrig, responsável pelo inquérito, ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado e levado ao presídio do município.

O delegado informou que o suspeito deve responder por homicídio doloso, já que assumiu o risco de matar.

Carreira

Jefferson tem mais de 23 mil seguidores nas redes sociais e é autor das músicas “Digitando” e “Riquinha”, alguns dos seus maiores sucessos. “Riquinha” tem 27 mil visualizações no Youtube e mais de 18 mil ouvintes Spotify.

O cantor ingressou na música aos 17 anos e há três anos seguia a carreira sertaneja. Jeferson acumulava a marca de mais de 1,2 mil shows.

