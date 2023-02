Corpo do ex-vereador de Aracaju Américo de Deus é sepultado

Ele morreu vítima de uma acidente em um terreno de sua propriedade. Corpo do ex- vereadores de Américo de Deus foi sepultado neste domingo

Cesar de Oliveira/CMA

Foi sepultado na tarde deste domingo (5), o corpo do ex-vereador de Aracaju Américo de Deus, de 61 anos, que foi vítima de um acidente em um terreno de sua propriedade.

O enterro aconteceu no Cemitério Helena Alves Bandeira, no Bairro Atalaia, em Aracaju, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens. Ele deixou esposa, filhos e cinco netos.

Filiado ao PSD, ele foi vereador de Aracaju de 2016 a 2020 pelo partido Rede, trabalhou durante 36 anos no Banco do Estado de Sergipe (Banese), atuou no Sindicato dos Bancários de Sergipe e na Federação dos Bancários Bahia e Sergipe. A Câmara Municipal e o Banese emitiram nota de pesar pela morte.

Vito Califano