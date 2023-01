Corpo do influencer Ikaro Zerlottini é sepultado em Mossoró

Após sofrer acidente de carro no dia 31 de dezembro, ele ficou quase um mês internado no Hospital Regional Tarcísio Maia e morreu na madrugada de sábado (28). O corpo do influenciador digital Ikaro Zerlottini foi sepultado na manhã deste domingo (29), na cidade de Mossoró. Ele morreu aos 26 anos na madrugada de sábado (28), após ficar quase um mês internado na UTI do Hospital Regional Tarcísio Maia.

Ikaro havia sofrido um acidente de carro na BR-110, entre as cidades de Mossoró e Areia Branca, na região Oeste do Rio Grande do Norte, no dia 31 de dezembro.

Influencer Ikaro Zerlottini morre aos 26 anos em Mossoró

A morte de Ikaro foi confirmada no sábado pela influencer Juliana Priscila, com quem ele teve um filho, Christian, de 5 anos.

Ikaro morou na Itália no último ano, e havia retornado a Mossoró há dois meses.

O influencer ficou conhecido por conta de vídeos de humor no Youtube – tem mais de 300 mil inscritos no seu canal -, e também era tatuador.

