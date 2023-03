Corpo do radialista Jota Jr é sepultado em Itabaiana

Ele morreu nesta sexta-feira (10), após dois meses internado para tratar complicações de um infarto. Sepultamento do radialista Jota Júnior em Itabaiana (SE)

O corpo do radialista João Batista Pereira Santos, conhecido como Jota Jr, foi sepultado no final da tarde desta sexta-feira (10), no Cemitério Santo Antônio e Almas, no município de Itabaiana. Ele morreu na madrugada, aos 58 anos, após dois meses internado para tratar complicações de um infarto.

Velório do corpo do radialista Jota Jr em Itabaiana (SE)

Durante todo o dia, centenas de pessoas passaram pelo velório, que aconteceu em um velatório de Itabaiana. O cortejo até o cemitério foi acompanhado por muita gente e marcado pela tristeza.

Radialista Jota Jr morre em Itabaiana

O Sindicato dos Radialista do Estado de Sergipe emitiu nota de pesar pelo falecimento do profissional, que tinha cerca de 30 anos de atuação. Ele deixou esposa e três filhos.

