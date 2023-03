Corpo do vaqueiro mais velho de Sergipe é sepultado no Sertão do estado

O cortejo foi marcado pelos aboios de vaqueiros, que faziam versos improvisados em homenagem a Seu Filinho, como era chamado. Velório de Seu Filinho, vaqueiro mais velho de Sergipe

O corpo do Vaqueiro mais velho de Sergipe, José Filinho de Freitas, de 97 anos, foi sepultado na manhã desta quarta-feira (8), no cemitério paroquial do município de Nossa Senhora da Glória, no Sertão do estado.

Ele morreu por causas naturais nessa terça-feira (7), em casa. O corpo foi velado na casa do vaqueiro, no Povoado Quixaba. No meio da manhã, foi levado em cortejo pelas ruas do município até o cemitério.

Cortejo com o corpo de Seu Filinho, vaqueiro mais velho de Sergipe

O cortejo foi marcado pelos aboios de vaqueiros, que faziam versos improvisados em homenagem a Seu Fiinho, como era chamado.

A morte do vaqueiro foi lamentada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. “Recebi com tristeza a notícia da morte do vaqueiro Seu Fiinho, conhecido como o mais velho vaqueiro de Sergipe. Nos encontramos durante a caravana que fiz no Nordeste em 2017. Meu abraço e carinho aos familiares e amigos”, escreveu o presidente.

Vaqueiros prestaram homengens a Seu Filinho no sepultamento

