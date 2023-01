Corpo é encontrado carbonizado após casa abandonada pegar fogo em SC

Chamas consumiram toda a estrutura, feita de madeira. Caso aconteceu em Lages, na Serra catarinense. Casa foi inteiramente consumida pelo fogo em Lages

Um corpo foi encontrado totalmente carbonizado após uma casa pegar fogo em Lages, na Serra catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado às 5h deste domingo (29), a residência estava abandonada. A vítima não foi identificada.

Conforme os socorristas, o corpo seria de uma pessoa em situação de rua.

O g1 SC tentou contato com a Polícia Civil, mas não teve retorno até a última atualização da matéria.

As chamas, de acordo com o relatório dos bombeiros, consumiram toda a estrutura, de aproximadamente 60m², feita de madeira. A ocorrência foi registrada no Bairro Santa Maria.

Foram utilizados aproximadamente ente 5.000 litros d’água para conter o fogo. Por se tratar de uma residência abandonada, de acordo com a equipe, não havia energia elétrica no local.

Bombeiros foram acionados na madrugada deste domingo em Lages

Um corpo foi encontrado carbonizado dentro da residência

