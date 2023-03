Corpo é encontrado dentro de casa em Campos

Corpo da vítima foi encontrado na sexta-feira (24) em avançado estado de decomposição no bairro Saturnino Braga. Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro de uma casa no bairro Saturnino Braga, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Policiais do 8º BPM foram acionados na tarde desta sexta-feira (24) pela Sala de Operações para verificar a situação na RJ-216, em frente ao Posto de Saúde do bairro.

Ao chegar no local, os agentes constataram que o corpo estava em avançado estágio de decomposição, o que dificultou a identificação de imediato.

Ainda segundo a polícia, familiares deram identificação da vítima que morava no local, de 32 anos. Mas os dados não foram divulgados à imprensa.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

Vittorio Rienzo