Corpo é encontrado dentro de tubulação de esgoto em SC após vizinhos relatarem cheiro forte

Segundo a Polícia Civil, corpo de homem estava em estado avançado de decomposição, em Blumenau. Caso é investigado. Corpo foi encontrado em tubulação de esgoto em Blumenau

Corpo de Bombeiros/ Divulgação

O corpo de um homem de 35 anos foi encontrado dentro de uma tubulação de esgoto em Blumenau, no Vale do Itajaí, após vizinhos sentirem cheiro forte vindo do local. Segundo a Polícia Civil, nesta sexta-feira (27), o corpo estava em estado avançado de decomposição. O caso é investigado.

De acordo com a Polícia Militar, o vizinho relatou que o odor era sentido há pelo menos uma semana. A vítima foi identificada como Joel Robson Goll, 35 anos

O corpo foi encontrado por volta das 10h de quinta-feira (26) na tubulação de 80 centímetros de diâmetro e 4 metros de profundidade, conforme o Corpo de Bombeiros, que também foi acionado ao local. A ocorrência foi registrada na Rua Frederico Jensen, bairro Itoupavazinha.

De acordo com o delegado Bruno Fernandes, havia um inquérito policial instaurado contra o homem por suposto crime de ameaça, injúria e lesão corporal em 2019. A vítima seria a esposa dele.

Não havia registro de desaparecimento dele, conforme a Polícia Civil.

A investigação ficará a cargo da Divisão de Investigação Criminal (DIC), que aguarda a conclusão de laudos periciais.

