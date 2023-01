Corpo é encontrado em canavial de Campos

Segundo a PM, homem, ainda não identificado, estava com uma perfuração na testa. A Polícia Militar encontrou o corpo de um homem, sem identificação, em um canavial na tarde desta quarta-feira (25) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

O canavial, ainda segundo a polícia, fica numa área rural de depois de Furnas, próximo a BR-356, rodovia que liga Campos a Itaperuna.

Os agentes disseram que o homem estava com uma perfuração na testa.

Até a última atualização desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento.

valipomponi