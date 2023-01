Corpo é encontrado em estado avançado de decomposição em São Francisco de Itabapoana, no RJ

Não foi possível identificar se a vítima era homem ou mulher. O corpo foi levado para o IML de Campos nesta sexta-feira (20). Um corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição nesta sexta-feira (20) na região de Manguinhos, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não foi possível identificar se a vítima era homem ou mulher por conta do estado do corpo, que foi levado para o IML de Campos.

O caso é investigado pela delegacia de São Francisco de Itabapoana.

Vittorio Rienzo