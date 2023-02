Corpo é encontrado em Joinville e polícia investiga se pode ser de sétima vítima de chacina

Identificação será feita pelo Instituto Médico Legal (IML). Em 8 de janeiro, seis pessoas foram mortas e tiveram os corpos carbonizados. Casa onde as vítimas da chacina moravam foi totalmente incendiada pelos criminosos

Um corpo foi encontrado na zona rural de Joinville, no Norte catarinense, e a Polícia Civil investiga se pode ser da sétima vítima da chacina que chocou a cidade no início de janeiro. A identificação será feita pelo Instituto Médico Legal (IML). O cadáver foi achado na segunda-feira (13).

Outros seis mortos em 8 de janeiro já foram identificados e uma pessoa, até então, segue desaparecida. Os corpos estavam carbonizados dentro de carro, modelo Fiat Uno.

Desde o crime dois suspeitos foram presos. As seis vítimas já identificadas eram naturais do Paraná e moravam na mesma casa, uma espécie de alojamento da empresa onde trabalhavam.

Corpo

O corpo foi achado na Estrada Duas Mamas, no bairro Vila Nova, informou o delegado responsável pelo caso, Eliéser Bertinotti. O local é próximo de onde foram encontradas as seis vítimas das chacina.

Por causa do avançado estado de decomposição, não foi possível dizer se o corpo estava com sinais de violência.

Carro onde os corpos foram carbonizados sendo levado até a delegacia em Joinville

As seis vítimas da chacina que estavam no carro foram oficialmente identificadas pela Polícia Científica. Uma delas é Rivair Amaral Ribeiro, de 23 anos, que foi reconhecido através das impressões digitais.

Os demais trabalhadores tiveram a identidade divulgada em 10 de fevereiro. São eles: Bruno dos Santos Sales, de 24 anos, Ivonei Wendler dos Santos, de 26, João Mário do Amaral, de 28, Daniel Marcolino de Lima, de 19, e Marcos da Silva Machado, de 30.

O superintendente de Polícia Científica de Joinville, João Leonardo Barneche, afirmou que eles foram identificados por meio de testes de DNA com materiais coletados e cedidos pelas famílias das vítimas.

Motivação

O delegado Dirceu Augusto Silveira Júnior, que atuou inicialmente no caso, acredita que a motivação para o crime pode ter relação com uma discussão em via pública que envolveu um dos moradores da casa das vítimas. O teor da briga não foi divulgado.

Delegacia de Homicídios de Joinville investiga o caso – calhau Polícia Civil Santa Catarina SC

Depois da discussão, segundo a investigação, as vítimas tiveram a casa onde moravam invadida e, posteriormente, incendiada. O imóvel era alugado.

Além das seis pessoas que foram assassinadas, outras quatro moravam na casa. Destas, três conseguiram fugir dos suspeitos e uma está desaparecida.

Cronologia da chacina

Inicialmente, na madrugada do domingo (8), os criminosos – ainda não se sabe o total de autores – teriam invadido a residência, onde moravam as 10 pessoas, espancado os moradores, os retirado da casa e em seguida atearam fogo no imóvel.

No local, havia três carros pertencentes à empresa e que foram usados para transportar as vítimas até a área onde o Uno com os mortos foi encontrado. Os outros veículos foram abandonados perlo caminho.

As vítimas vieram do Paraná para trabalhar em uma empresa terceirizada que prestava serviços para a Celesc, estatal de Santa Catarina do setor elétrico. A empresa lamentou as mortes.

