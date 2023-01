Corpo é encontrado em terreno de Rio Claro com ferimentos de foice

Este é o 6º homicídio registrado na cidade em 2023. Vítima ainda não foi identificada. Plantão policial Rio Claro (SP)

Fábio Rodrigues/G1

O corpo de um homem foi encontrado, na manhã deste sábado (28), em um matagal na Chácara Bom Retiro, próximo ao bairro Santa Elisa, em Rio Claro (SP). Este é o 6º homicídio registrado na cidade somente em 2023.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo tinha ferimentos causados por foice no pescoço, braço e perna. A vítima não foi identificada.

Os policiais encontraram no bolso da bermuda que o homem vestia um canivete amarelo, mas não tinha documentos.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

