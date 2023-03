Corpo em estado de decomposição é encontrado em área verde e suspeitos são presos pela PM

Vítima foi morta com pauladas na cabeça em um área do setor Janaína, na região sul de Palmas. Suspeitos foram presos após serem identificados por testemunhas. Corpo em estado de decomposição foi encontrado área de verde

Divulgação

O corpo de um homem, em estado de decomposição, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (6) em uma área verde no setor Janaína, na região sul de Palmas, próximo de uma região conhecida como Saroba. Os possíveis autores do crime foram presos pouco depois pela Polícia Militar.

A vítima foi localizada por volta das 9h40, após denúncia de moradores. Segundo a PM, o corpo estava inchado e com mal cheiro, aparentando um afundamento na face. Próximo ao local foram encontrado um chinelo, boné e uma faca supostamente usada pela vítima para tentar se defender.

Testemunhas também indicaram à polícia quem seriam os suspeitos do crime. Eles foram localizados na região e presos em flagrante, mas não tiveram os nomes divulgados pela PM.

Um dos criminosos, conhecido pelo apelido de índio, apontou o local onde tinham jogado um pedaço de pau usado no crime e o objeto foi recolhido. A perícia esteve no local e os suspeitos foram levados para a central de flagrantes da Polícia Civil.

