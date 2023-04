Corpo em estado de decomposição é encontrado em vicinal no interior de Roraima

Homem encontrou o corpo enquanto trabalhava no lote e acionou a Polícia Militar. O caso será investigado pela Polícia Civil. Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista

Vanessa Fernandes/g1 RR/Arquivo

Um cadáver em estado de decomposição foi encontrado nesse sábado (1º) em São João da Baliza, no interior de Roraima. O corpo estava no km 8 da vicinal 33 e ainda não foi identificado.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, um homem relatou aos policiais que estava trabalhando no lote dele quando encontrou o corpo.

A Perícia e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados. O corpo foi removido para o IML.

Apenas o laudo do IML, após exames periciais, pode indicar a causa provável da morte. O caso será investigado pela Polícia Civil.

