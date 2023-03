Corpo encontrado em carro que caiu de ribanceira em Piracicaba tinha ferimento por disparo de arma, diz Deic; caso é investigado

Duas pessoas foram encontradas mortas no veículo. Câmeras de segurança mostram o carro passando por uma rua pouco antes do acidente. Polícia investiga relação entre acidente e possível homicídio em Piracicaba

Um dos corpos enontrados em um carro que caiu de uma ribanceira de cerca de cinco metros de altura, na noite de quinta-feira (30), em Piracicaba (SP), tinha sido ferido por disparo de arma de fogo. A informação é da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) da cidade, que investiga o caso.

Pelas circunstâncias, também é apurada a hipótese de homicídio, informou a delegada Juliana Ricci.

Os corpos de dois amigos foram encontrados no veículo. O acidente aconteceu no bairro Parque Orlanda.

Câmeras de segurança próximas ao local mostram o carro passando pela rua onde ocorreu o acidente (veja no vídeo acima). Na sequência, os faróis do veículo somem, quando ele cai na ribanceira. O carro ficou completamente destruído após a queda.

O comerciante Vinícius Ferraz mora próximo e foi um dos primeiros a chegar ao local do acidente. “Meu irmão ligou para mim e disse que tinha um carro descendo em alta velocidade e queria vir para ver se tinha vítima”, contou.

“Quando a gente veio, nós acabamos vendo o carro capotado, só que não dava para descer. Aí nós chamamos a polícia”, completou.

O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local para fazer o socorro das vítimas, mas motorista e passageiro não resistiram aos ferimentos e morreram.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, em uma primeira vistoria da Polícia Científica no veículo não foi encontrada irregularidade.

Familiares dos dois disseram que eles eram amigos e estavam reunidos com outros colegas em outro bairro antes do acidente.

Falta de iluminação

Jonas Fernandes é síndico dos condomínios da região onde ocorreu o acidente e reclama da falta de iluminação no local. “Faz dois anos e três meses que esses condomínios foram entregues. Eu já abri vários requerimentos na prefeitura solicitando que o pessoal viesse arrumar a iluminação, porque é muito perigoso […] Mas até hoje não tomaram uma atitude.”

“Foi uma cena chocante, ainda mais quando a gente vê no local duas pessoas mortas, né? Podia ser um familiar nosso”, lamentou o síndico.

Em nota, a CPFL informou que a melhoria dos pontos existentes e instalação de novos pontos de iluminação é de responsabilidade da prefeitura.

“A companhia enviará uma equipe para inspecionar as lâmpadas deste trecho e fará os reparos que forem necessários. A empresa ressalta que são priorizados os casos com registro pelos canais de atendimento e, por isso, reforça a importância da solicitação.”

Os canais são site http://www.cpfl.com.br, aplicativo CPFL Energia ou call center 0800 010 1010.

Já a Prefeitura de Piracicaba não retornou o contato da reportagem até esta publicação.

