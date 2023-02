Corpo encontrado em praia é de jovem desaparecido após queda de ponte pênsil entre SC e RS, diz Bombeiros

Identificado como Brian Grandi, de 20 anos, o jovem não era visto desde a madrugada de segunda, quando um dos cabos de sustentação da estrutura cedeu e pessoas caíram no rio. Corpo de Bombeiros de SC próximo ao local onde corpo foi encontrado

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC) confirmou na manhã desta quinta-feira (23) que o corpo do jovem Brian Grandi, de 20 anos, desaparecido após queda da ponte pênsil (sustentada por cabos) na divisa do estado com o Rio Grande do Sul. Segundo os socorristas, a vítima foi encontrada na orla da Praia Azul em Passo de Torres, no Sul catarinense.

Brian era procurado desde a madrugada de segunda (20), quando um dos cabos de sustentação da estrutura cedeu. Conforme os bombeiros, o corpo foi reconhecido como o do jovem. Após a remoção, a corporação encerrou as buscas na região.

O jovem é natural de Caxias do Sul, cidade da Serra do Rio Grande do Sul. Uma tia de Brian disse que ele teria ido a Passo de Torres, na noite de domingo (19), passar o carnaval com um grupo de amigos. A prefeitura da cidade divulgou nota lamentando a morte.

Publicação de irmã relatando desaparecimento de Brian Grandi após queda de ponte em Torres

Dezenas de pessoas passavam pelo local no momento da queda. Os grupos deixavam as festas de carnaval que aconteceram em Passo de Torres, no Sul catarinense, e voltavam para Torres (RS) pela ponte. A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso.

Desaparecido

Na terça-feira (21), a Polícia Civil informou que a última localização do GPS do celular do jovem desaparecido aponta para a região do Rio Mampituba. O rastreamento identificou que a atualização mais recente do aparelho foi às 2h21 de segunda.

A mãe do jovem, Cristiane dos Santos, disse à RBS TV que antes do acidente conversava com o filho por mensagens até momentos antes do acidente. O jovem estava “se comunicando bastante” e avisou quando a festa em que estava acabou, por volta de 2h.

Os amigos estavam de carro, mas, como Brian havia deixado sua bicicleta no lado de Torres, ele teria atravessado a ponte de volta para o Rio Grande do Sul a pé.

Queda

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da queda com dezenas de pessoas sobre a estrutura (assista abaixo). Inaugurada em 1980, a ponte tem limite máximo de 20 pessoas e uma placa no local informa sobre a capacidade da estrutura.

Vídeo mostra momento em que ponte pênsil cai entre Passo de Torres (SC) e Torres (RS)

Corrosão na estrutura

A ponte pênsil, que é sustentada por cabos, apresentava pontos de corrosão na estrutura, informou o delegado Maurício Preto, responsável pela investigação. Conforme o investigador, uma análise preliminar de peritos da polícia constatou que a queda pode ter sido causada pelo estado de conservação da ponte, em conjunto com a superlotação dela.

A estrutura tinha limite máximo de 20 pessoas, mas estava superlotada. Dezenas de pessoas passavam pelo local no momento da queda.

“Estava com um nível de enferrujamento acima do normal e isso também foi verificado perto do ponto de rompimento na parte de Torres, no Rio Grande do Sul”, disse o delegado.

A queda é apurada pela delegacia de Passo de Torres, no Sul catarinense.

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

