Corpos de casal de idosos são encontrados em estado de decomposição em Araras

PM foi acionada após vizinhos sentirem um cheiro forte. Causas das mortes são investigadas. Ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Araras (SP)

Beto Ribeiro Repórter

Os corpos de um casal de idosos foram encontrados , na noite da sexta-feira (3), em avançado estado de decomposição em uma casa, em Araras (SP). A Polícia Civil investiga o caso.

A Polícia Militar foi chamada após os vizinhos sentirem um cheiro forte, por voltas das 19h, na Rua dos Rubis, no Jardim Santa Cruz. Os moradores disseram aos policias que o casal não era visto pelas proximidades há algum tempo.

A PM pulou o muro da casa, pois o portão estava trancado. No local, encontrou os corpos, lado a lado, em uma cama, já em estado de putrefação.

De acordo com os policias, não havia sinais de arrombamento na casa nem indícios de latrocínio. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal na manhã de sábado (4) e as causas da morte serão investigadas.

