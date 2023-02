Corpos de esposa e filho de pastor de Aracaju são sepultados

A família foi vítima de um acidente de carro na BR-116. Familiares e amigos se despedem de esposa e filho de pastor em Aracaju

Foram sepultados, no início da tarde deste sábado (18), os corpos da esposa e do filho do pastor Euquias Correia da Silva da Igreja Batista Peniel de Aracaju, que permanece hospitalizado. A família foi vítima de um acidente de carro na BR-116, no município de Manoel Vitorino (BA).

Antes do sepultamento, amigos e familiares de Jáson Sosthenes e da mãe dele Maria das Graças, prestaram homenagens em uma cerimônia realizada na igreja onde pai e filho eram pastores.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu, na última quarta-feira, e envolveu o carro de passeio em que estava a família e outros dois de carga em uma curva, no Km 719. Havia nevoeiro e a pista estava molhada.

O carro bateu lateralmente com um veículo de carga que vinha na direção dele em sentido oposto e, em seguida, bateu de frente com outro veículo de carga.

Vito Califano