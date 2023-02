Corpos de pernambucanas que morreram em tragédia em São Sebastião-SP são enterrados nesta quarta-feira (22)

Velório acontece na cidade de Maraial, Zona da Mata Sul do estado, na casa dos familiares. Pernambucana perdeu filhos e marido durante chuvas de São Paulo

Serão enterrados nesta quarta-feira (22), os corpos das crianças Elisa de 9 anos, e Yan de 8 anos, que foram vítimas da tragédia causada pelas fortes chuvas que vem atingindo o Litoral Norte de São Paulo.

Os corpos foram liberados do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no final da manhã desta quarta-feira e seguem para a cidade de Maraial, Zona da Mata Sul de Pernambuco, onde acontece o velório na casa dos familiares. O sepultamento está previsto para acontecer no cemitério público do município nesta quarta-feira.

As crianças moravam com a mãe Jayane Silva, única sobrevivente e o pai Samuel de Lima, que também morreu vítima da tragédia. A família foi afetada quando se protegia do temporal dentro da casa onde moravam, na Vila do Sahy, em São Sebastião, município da grande São Paulo.

Chuva histórica

As chuvas que caíram entre sexta (17) e sábado (18) no Litoral Norte de São Paulo foram as maiores registradas em 24 horas na história do país. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Cemaden instalou a maior parte dos pluviômetros da rede de observação do país em 2013. O equipamento verifica a quantidade de chuva.

