Corpos encontrados em covas rasas são recolhidos e levados para o IML de Porangatu (GO)

Corpos estavam enterrados em uma área na divisa dos dois estados conhecida como Marco Zero. Suspeita é de que as vítimas sejam homens que estavam desaparecidos. Região de difícil acesso onde corpos foram encontrados

Foram recolhidos ainda na noite desta terça-feira (14) os corpos de três homens encontrados em covas rasas na zona rural entre Goiás e Tocantins, em uma região conhecida como Marco Zero. As vítimas foram levadas para o IML de Porangatu (GO).

Nesta terça-feira (14) a Defesa Civil de Talismã foi acionada para auxiliar na retirada dos corpos, mas informou que as vítimas acabaram sendo recolhidas por equipes de Goiás. Dois corpos estavam enterrados e o outro estava exposto. No local também havia um carro incendiado.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Uruaçu, pois a suspeita é de que os corpos sejam de três pessoas que estavam desaparecidas na região. Exames ainda serão feitos para confirmar a identidade das vítimas.

Segundo informado Polícia Civil de Goiás, dois homens estariam desaparecidos desde o dia 8 de fevereiro e o terceiro desde segunda-feira (13).

Durante as investigações a polícia identificou um homem suspeito de ser o responsável pelas mortes e prendeu uma mulher que teria envolvimento nos crimes. Ela levou os investigadores até o local em que estavam os corpos e o carro incendiado, que seria de uma das vítimas.

