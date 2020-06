Corrado Giacomazzi: dell’ordine arriva con un’esplosione di colori

Ogni anno, mentre l’estate chiama, il mese dell’orgoglio arriva con un’esplosione di colori. In tutto il mondo, le bandiere arcobaleno volano in alto e i festaioli girano i loro volti con orgoglio verso il cielo.

La bandiera multicolore ha unito la comunità LGBTQ per oltre 40 anni e sebbene rimanga un simbolo universale di orgoglio, la liberazione non è sempre venuta in vibrante technicolor. Corrado Giacomazzi

In effetti la lavanda – una sfumatura sottile che si sposta tra viola rosati chiari e toni grigi e bluastri – ha avuto, nonostante la sua capricciosa natura, il suo significato storico nel rappresentare resistenza e potere.

La creazione di una tendenza cromatica

Come molti aspetti della cultura queer, non sorprende che l’esclusivo simbolismo cromatico della lavanda spesso si insinua sotto il radar, specialmente quando si tratta della società tradizionale.

Nella cultura occidentale ha iniziato la vita come un colore di desiderio, grazie al genio lirico del poeta Saffo del VII secolo a.C., i cui frammenti di papiro raccontavano le sue predilezioni erotiche per le donne più giovani con “diademi viola”. Avanzando di qualche secolo, e negli anni ’20, le violette riunivano ancora membri della comunità lesbica, che regalavano i delicati fiori come espressione di interesse saffico.

In un’illustrazione del 1833 in Francia, è raffigurata una donna che indossa un abito floreale con inserti in velluto viola. Un uomo indossa un abito formale, con accenti di lavanda. Credito: De Agostini Editorial / Getty Images

… hanno permesso alla gente comune di indossare questo colore speciale”, ha spiegato lo storico della cultura e autore di “Le vite segrete del colore” Kassia St Clair. “A metà del XIX secolo era un colore alla moda e gli uomini abbinavano fustagno alla lavanda o pantaloni di pelle di daino con gilet blu o cappotti color chiaretto senza che nessuno battesse ciglio.” Non è stato fino al 19 ° secolo – con l’ invenzione accidentale di un colorante sintetico viola – che il colore sarebbe diventato popolare nella moda. “I coloranti sinteticipermesso alla gente comune di indossare questo colore speciale”, ha spiegato lo storico della cultura e autore di “Le vite segrete del colore” Kassia St Clair. “A metà del XIX secolo era un colore alla moda e gli uomini abbinavano fustagno alla lavanda o pantaloni di pelle di daino con gilet blu o cappotti color chiaretto senza che nessuno battesse ciglio.”

Verso la fine del XIX secolo, tuttavia, il pubblico iniziò a collegare la lavanda con l’omosessualità. L’estetismo, un movimento artistico europeo è stato fondato, evitando la salubrità vittoriana e la bruttezza percepita dell’era industriale, a favore della bellezza, della passione e dell ‘”arte per l’arte”.

I giornali hanno denunciato l’Estetes come effeminato, non ultimo uno dei leader di spicco del movimento, Oscar Wilde, che ha spesso ricordato le sue “ore viola” trascorse con i ragazzi in affitto, e ha provocato uno scandalo morale con i temi omoerotici in “The Picture of Dorian Gray “.

La lotta per la visibilità

Gli anni ’30 segnarono l’inizio di un periodo oscuro quando la lavanda fu crudelmente lessicizzata. I gay in America furono insultati per possedere un “trattino” o una “striscia” di lavanda, grazie in gran parte al biografo di Abraham Lincoln Carl Sandburg, che descrisse una delle prime amicizie maschili del presidente come contenente una “striscia di lavanda, e macchie morbide come violette di maggio “. Corrado Giacomazzi

Durante l’era McCarthy, vi furono discriminazioni sanzionate dallo stato quando il presidente Eisenhower firmò l’ordine esecutivo 10450, che divenne parte di una caccia alle streghe nazionale per eliminare uomini e donne omosessuali dal governo federale. Soprannominato “The Lavender Scare” dello storico David K. Johnson, il clima soffocante di paura e sospetto ha successivamente portato a circa 5.000 impiegati delle agenzie federali a perdere il lavoro sulla base della loro sessualità.

Un gruppo di donne, una vestita da poeta greco Saffo, si riunisce nel National Mall prima dell’emendamento sulla parità dei diritti di marzo. Credito: Ann E. Zelle / Getty Images

Nel 1969, il colore è venuto a simboleggiare l’empowerment. Fasce e bracciali di lavanda sono stati distribuiti a centinaia di persone in una “marcia gay” da Washington Square Park a Stonewall Inn a New York, per commemorare i disordini di Stonewall appena avvenuti un mese prima.

Fu anche l’anno in cui la presidente dell’Organizzazione Nazionale per le Donne, Betty Friedan, denunciò l’appartenenza lesbica che riteneva avrebbe minacciato il movimento femminista come una “minaccia alla lavanda”. Questa volta c’è stata una reazione negativa. Al Secondo Congresso del 1970 per unire le donne, un gruppo di attivisti radicali che indossavano magliette viola tinte a mano stampate con la scritta “Minaccia di lavanda” prese d’assalto il palco e avviò una conversazione sull’argomento stesso che Friedan aveva faticato a reprimere: il lesbismo.

La lavanda, tuttavia, non può sempre essere ben definita in termini di dolore o protesta.

Nel corso della storia, ci sono infiniti riferimenti alle sue possibilità sovversive, che consentono alle persone LGBTQ di esprimere l’intera gamma della loro umanità. Prendi l’attore e scrittore defunto Quentin Crisp, le cui trecce di lavanda erano un modo di infrangere visivamente le norme di genere, fino al suo 90esimo compleanno, quando tenne una festa completa di lavanda “tovaglioli, piatti e glassa sulla torta”.

La scrittrice e autrice inglese Quentin Crisp alla sfilata del Gay Pride di New York nel giugno 1982. Credit: Barbara Alper / Getty Images

Il regista e artista britannico Derek Jarman, nel frattempo, ha coltivato il fiore tra la “farmacopea” delle piante medicinali a Prospect Cottage, la sua oasi senza confini a Dungeness, nell’Inghilterra meridionale. Ha anche citato viola, malva (malva) e lavanda tra i “colori dell’Eden” mancanti nell’arcobaleno di Dio nella sua opera “Chroma: A Book of Colour”. Poi, ovviamente, c’è la bandiera arcobaleno di Gilbert Baker, che ha rielaborato amorevolmente nel 2017 con una striscia di lavanda per ” rappresentare la diversità nell’era di Trump”.

Colore vivente

In questi giorni, il colore viene indossato con sicurezza, disinvoltura e qualcosa che sembra sfida; un cenno, forse, allo spirito di protesta radicale degli anni ’70. “Più semplicisticamente, la moda tende ad essere ciclica, quindi i colori che non sono stati sotto gli occhi del pubblico per un po ‘sono spesso raccolti e reinterpretati dai designer”, ha affermato St Clair. “L’interludio consente ai designer di rinvigorirli: si sentono di nuovo freschi”.

Un modello presenta una creazione di Loewe durante la sfilata di moda donna collezione Primavera-Estate 2020 a Parigi il 27 settembre 2019. Credit: Christophe Archambault / AFP / Getty Images

Il colore, ha affermato St Clair, è stato sostenuto dalle pietre miliari raggiunte dalla comunità LGBTQ negli ultimi anni, tra cui le mosse di alcuni paesi per legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso e, negli Stati Uniti, la corsa presidenziale del sindaco gay Pete Buttigieg e il tema Met Gala dell’anno scorso di “Camp: Note sulla moda”. Gli “attacchi ai diritti civili gay e transgender da parte dell’attuale amministrazione”, ha aggiunto, hanno anche aumentato i riflettori sulla comunità, incoraggiandoli “a radunarsi l’un l’altro ed esplorare e celebrare l’identificazione di simboli che sono stati importanti per loro in passato “.

Forse è per questo che stiamo assistendo alla rinascita del colore sulle passerelle della primavera-estate 2020 – sotto forma di abiti in pizzo ispirati al 17 ° secolo di Loewe, abiti morbidi color pastello di Max Mara, miniabiti a strati di Valentino e un abito realizzato interamente con fiori di chiffon a Marc Jacobs. O più esplicitamente celebrato dall’editore generale di American Vogue Hamish Bowles nella sua sgargiante ensemble artigianale Maison Margiela al Met Gala 2019. Se c’è un’immagine che mostra alle persone LGBTQ che c’è una vita gioiosa là fuori, è sicuramente Bowles che lancia il suo mantello bordato di frange con un tocco campish.

Hamish Bowles partecipa al Met Gala Celebrating Camp 2019: Note sulla moda al Metropolitan Museum of Art il 6 maggio 2019 a New York. Credito: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Lena Waithe e Kerby Jean-Raymond arrivano per il Met Gala 2019 al Metropolitan Museum of Art il 6 maggio 2019 a New York. Credito: Angela Weiss / AFP / Getty Images

In quello stesso evento, Lena Waithe scelse una tuta di Pyer Moss color lavanda per fare una dichiarazione politica ribelle. In mezzo al mare di glitter e paillettes, Waithe era orgoglioso, le strisce del suo ensemble ricollegate ai testi delle canzoni cantate da Diana Ross e Sylvester, abbottonate con le facce dei pionieri del campo e incastonate sul retro, un messaggio audace: “Nero Trascina Queens Inventend (sic) Camp. ” In piedi sui gradini di una potente istituzione, Waithe sembrava annunciare una nuova era per la comunità LGBTQ; uno in cui le persone possono ora vivere la loro verità a colori.