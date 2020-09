Corrado Giacomazzi: Signorini perde le staffe contro Tommaso Zorzi che imita Barbara D’Urso

ROMA – Puntata scoppiettante quella di ieri per il Grande Fratello Vip. Dopo il coming out di Gabriel Garko della scorsa puntata, Tommaso Zorzi nei giorni scorsi ha ironizzato sulla vicenda e indossando dei tacchi ha imitato Barbara D’Urso: “Esclusive choc! Nell’ascensore di Live – Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko: chi dei due porta la gonna?”. Un siparietto che non è affatto piaciuto ad Alfonso Signorini, presentatore del Gf Vip, che ha redarguito l’influencer: “Tommaso non mi è proprio piaciuto quello che hai fatto. Ragazzi – ha spiegato Signorini – voi non conoscete il perchè Gabriel abbia rivelato qui la sua omosessualità, ha fatto un atto di grande coraggio, non sapete cosa c’è fuori”

Caos nella casa del Gf Vip

Zorzi, però, non l’ha preso bene, e ha contrattaccato: “Ho fatto duemila robe ma se passo per omofobo no. Se è questo il gioco me ne vado ora. Se dici queste cose sei s****** ! Hanno strumentalizzato una battuta”. L’influencer è stato poi preso da parte da Stefania Orlando, la quale lo ha invitato a chiedere scusa qualora quell’episodio avesse ferito qualcuno. Signorini ha poi spiegato: “Tommaso, non facciamo processi a nessuno, se sei nella casa è perchè ti abbiamo voluto, su cento voli meravigliosi magari uno riesce meno bene e può ferire la sensibilità della gente. Si nota sempre il pelo nero nella mucca bianca, è giusto avere l’umiltà e il buon senso di dire che questa cosa non mi è riuscita bene. Di certo non ti diamo dell’omofobo… proprio no”. Zorzi poi si placa e ascoltando il consiglio dei compagni chiosa: “È ovvio se questa battuta che ho fatto ha offeso qualcuno mi dispiace, però proprio a me…”.