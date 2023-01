Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto recebe obras de manutenção e conservação

Na Rodovia Ayrton Senna, trecho entre Guararema e Mogi das Cruzes será impactado pelos trabalhos. Serviços também afetam trecho de Guararema da Rodovia Carvalho Pinto. Trecho de Mogi das Cruzes da Rodovia Ayrton Senna irá receber obras para implantação da 3ª faixa de rolamento

O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto irá receber obras durante a próxima semana. Os trabalhos serão realizados entre segunda (30) e sexta-feira (3).

Serão feitos reparos das juntas de dilatação de pontes e viadutos, defensas metálicas e revitalização da sinalização de solo, em trechos do km 11 ao km 60 da Rodovia Ayrton Senna, entre São Paulo e Guararema.

Segundo a Ecopistas, concessionária que administra o corredor, na Ayrton Senna também haverá manutenção do pavimento do km 45 ao km 60, entre Mogi das Cruzes e Guararema. Os serviços acontecem em ambas as direções, das 7h às 17h, com bloqueio alternado de faixas.

Já na Rodovia Carvalho Pinto, as equipes realizarão reparos no pavimento, nas juntas de dilatação, nas defensas metálicas, além de limpeza de placas e renovação da sinalização de solo em trechos do km 61 ao km 134, entre Guararema e Taubaté, nos dois sentidos, das 7h às 17h.

Faixa adicional da Ayrton Senna

Na próxima semana também acontecem os serviços de terraplanagem e início da pavimentação entre o km 56 e o km 45 da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, na região de Mogi das Cruzes. Os serviços fazem parte da implantação da terceira faixa de rolamento no local. Em alguns horários, a faixa da esquerda poderá ser bloqueada de forma momentânea.

As obras estão sujeitas à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas, atendem ao contrato de concessão da Ecopistas e serão acompanhadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Recomendações aos motoristas

A concessionária recomenda atenção e que os motoristas reduzam a velocidade ao passar pelos trechos em obras, que estão devidamente sinalizados seguindo as normas vigentes e com avisos nos painéis de mensagens ao longo da rodovia.

A Ecopistas ainda orienta que os usuários programem suas viagens com antecedência e verifiquem as condições de tráfego antes de sair de casa pelo site da concessionária ou pelo telefone de emergência 0800 777 0070, que agora também atende pelo WhatsApp.

