Corredora de 65 anos fica em estado grave após ser atropelada durante treino em Franca, SP

Idosa foi atingida por carro em avenida no Jardim Botânico. Família diz que motorista fugiu sem prestar socorros. Suspeito foi identificado. Orzelinda Aparecida de Lima, de 65 anos, foi atropelada durante treino em Franca, SP

Uma corredora amadora de 65 anos ficou em estado grave após ser atropelada por um carro enquanto realizava um treinamento na Avenida José Alves de Castro, em Franca (SP).

Segundo a família de Orzelinda Aparecida de Lima, o motorista fugiu sem prestar os primeiros socorros à vítima, na noite de terça-feira (7), no Jardim Botânico.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Eduardo Lopes Bonfim, o suspeito foi identificado e vai prestar depoimento nesta quinta-feira (9).

O genro da idosa, Marcelo Fernando Donzeli, diz que a mulher estava acompanhada de uma prima no momento do acidente.

“Minha sogra saiu para fazer caminhada com a prima dela e, de uma forma muito estúpida, um carro bateu nas costas dela e fugiu. Tanto o esposo dela quanto ela saem para caminhar. É uma rotina deles, não há nada de novo. Agora está em estado crítico”, afirma Marcelo.

Com o impacto, a corredora bateu a cabeça no chão e, já na Santa Casa de Franca, teve que passar por uma cirurgia para drenar um líquido na região. Ela ainda teria sofrido lesões na bacia e no tórax.

Paixão pelo esporte

Ainda de acordo com os familiares, a idosa foi atropelada em um trecho sem calçada. Sobrinho de Orzelinda, Mateus Levi Lima diz que o atletismo é a grande paixão da tia e do marido dela, Lourival Ferreira Lima. A idosa participa há ao menos seis anos de corridas voltadas ao público da terceira idade.

“A corrida mudou a vida do meu tio e da minha tia. O exemplo que eles me dão é que, aos 65 anos, eles correm meia maratona. Sempre foram um exemplo para nós, de determinação e de foco”, conta.

Mateus Levi Lima diz que motorista que atropelou tia fugiu sem prestar socorro em Franca (SP)

Suspeito identificado

O delegado Eduardo Bonfim afirma que o suspeito se comprometeu a comparecer à delegacia nesta quinta para prestar depoimento. Por meio do advogado, o motorista afirmou que deixou o local porque teria sido ameaçado por populares.

“A única coisa que dita pelo advogado é que ele [motorista] só deixou o local porque começou a juntar muita gente e começaram a ameaçar ele. Ele, com medo de sofrer violência física, deixou o local”, pontua Bonfim.

A polícia também está em busca das testemunhas e de câmeras de segurança que teriam registrado o atropelamento.

Corredora de 65 anos atropelada em Franca (SP) acumula troféus

